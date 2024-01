Savona, niente finanziamento per il Bacigalupo dal Bando "Sport e Periferie"

Non è andata a buon fine la partecipazione del Comune di Savona al Bando Sport e Periferie finalizzata ad ottenere fondi per la ristrutturazione dello stadio "Bacigalupo". A darne notizia è stato l'assessore comunale allo Sport Francesco Rossello nel corso della cerimonia di premiazione di mister Ermanno Frumento tenutasi nel pomeriggio.

L'assessore ha spiegato come né il Comune né il Città di Savona al momento dispongano delle "centinaia di migliaia di euro" necessarie per l'intervento, ma ha comunque reso noto come sia partita la richiesta alla federazione per l'omologazione del terreno di gioco: "Dovremo fare degli interventi" ha evidenziato Rossello, pur non nascondendo le difficoltà: "lo stadio è nelle condizioni che tutti conoscete".