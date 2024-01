Nuove assunzioni in Asl2, al Santa Corona e al San Paolo arrivano cardiologi, ortopedici e altri specialisti

All'Asl2 arrivano i rinforzi. L'azienda sanitaria prosegue con il reclutamento di personale, risultato di concorsi che hanno permesso di stilare le graduatorie da cui attingere e rimpolpare gli organici di reparti che soffrono di carenze di personale.

Nell’ultima settimana, infatti, l’Asl2 ha deliberato nuove assunzioni, quasi totalmente di medici all'ultimo e penultimo anno del corso di specializzazione , quindi assunti a tempo determinato, ma che potranno avere il passaggio contrattuale all'indeterminato una volta completato il corso di specializzazione.

Nel dettaglio vengono assunti due medici di medicina legale che contribuiranno ad rispettare i tempi di convocazione delle Commissioni invalidi, della Commissione patenti, attualmente due sedute settimanali, che probabilmente dovranno essere incrementate nel periodo estivo/autunnale (art. 186 del Codice della strada) ai fini di consentire un incremento dei controlli sulle strade, assicurare la gestione pratiche sinistri, le visite necroscopiche e fornire le certificazioni medico-legali nei tempi previsti.

Sono in vece cinque gli specializzandi in Cardiologia che andranno a rimpolpare gli organici dei reparti delle Cardiologie, cinque per Ortopedia e traumatologia del San Paolo e del Santa Corona, un Ginecologo, due medici internista, uno specialista dell'apparto respiratorio, e tre specializzandi in radiodiagnostica e uno neuroradiologo.