Samp, si avvicina la ripresa e si ferma Esposito: quante difficoltà per mister Pirlo

La pausa del campionato di Serie B volge al termine e per la Sampdoria si avvicina il ritorno in campo. I blucerchiati affronteranno domenica prossima il Venezia in trasferta e in questi giorni la squadra allenata da Andrea Pirlo è al lavoro al “Mugnaini” non senza difficoltà.

La principale è quella legata agli infortuni, con l'ultimo in ordine cronologico che ha costretto allo stop Sebastiano Esposito: gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il giovane attaccante hanno evidenziato una lesione di primo grado a livello del retto femorale della coscia destra. Il giocatore di proprietà dell'Inter ha già iniziato l’iter riabilitativo e ulteriori accertamenti verranno ripetuti tra due settimane.

Costantemente monitorate anche le condizioni di Pajtim Kasami: gli accertamenti medici a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una sofferenza funzionale del muscolo semitendinoso della coscia sinistra.

Discorso diverso invece per Fabio Borini che nella giornata di ieri ha svolto presso la clinica “La Madonnina” di Milano una visita di controllo con il professor Lasse Lempainen che aveva effettuato il 29 novembre scorso la tenoraffia dell’adduttore lungo di sinistra. L’attaccante proseguirà il percorso riabilitativo a Liverpool per le prossime due settimane con introduzione della corsa. Il suo rientro a Bogliasco è previsto nei primi giorni del mese di febbraio per riprendere il lavoro funzionale sul campo.