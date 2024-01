L'Inno di Mameli è nato a Carcare? Il sindaco Mirri: "Pare sia stato scritto da Padre Canata"

Le parole dell'Inno di Mameli potrebbero avere origini a Carcare. Ad affermarlo è il sindaco Rodolfo Mirri: "Dobbiamo fare le verifiche opportune, ma secondo alcune testimonianze storiche, sembra che il testo sia stato scritto al Calasanzio da Padre Canata (Padre Scolopio). Successivamente, Mameli si appropriò di esse e le portò a Genova".

L'Inno di Mameli fu suonato la prima volta nella città soprannominata "La Superba", il 10 dicembre 1847. Questo evento storico ha spinto il sindaco Marco Bucci a richiedere al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di conferire a Genova il prestigioso titolo di 'Città dell'Inno'.

"Se venisse confermato che le parole sono state scritte a Carcare, perché non intraprendere un'iniziativa congiunta con Genova? Sappiamo con certezza che Mameli ha studiato al Calasanzio", prosegue Mirri.

Il comune valbormidese ha comunicato che avvierà la procedura per ottenere il riconoscimento come località in cui furono redatte le parole dell'Inno: "In questo periodo storico, con il Calasanzio oggetto di accorpamento, sarebbe un modo per conferire ulteriore rilevanza storica al nostro Liceo", conclude Mirri.