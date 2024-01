Pomeriggi Musicali di Finale Ligure, il 20 gennaio due enfant prodige a Finalborgo

Settimo appuntamento dei Pomeriggi Musicali, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari. Sabato 20 Gennaio ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo sarà una giornata dedicata ai giovani con il Kaleidoscopio Ensemble proveniente dal Molise: Christian Pio Nese: flauto, ottavino e pianoforte; Massimiliano Nese: trombone; Giuseppe Nese: flauto, ottavino.Il progetto artistico “Kaleidoscopio Musicale” nasce con il preciso intento di proporre un concerto inconsueto sia per tipologia di formazioni strumentali che si avvicendano con una serie di impasti sonori diversi, in grado di suscitare nell’ascoltatore nuove emozioni, sia per diversificazione del repertorio proposto.

Questo ensemble unisce due “enfant prodige” Christian Pio e Massimiliano, che non sono soltanto dei portenti musicali ma si esibiscono con strumenti non comuni quali l’ottavino ed il trombone insieme al padre Giuseppe Nese flautista. Kaleidoscopico spazia dalla musica barocca alle colonne sonore con incursioni in diversi periodi e stili musicali.Musiche di: Bach, Debussy, Paganini, Bizet, colonne sonore e altri. Ingresso libero a offerta, si accettano prenotazioni via Whatsapp al 3534639960.