La Samp riparte da Venezia, Pirlo allontana gli alibi: "Gli infortuni possono capitare, pronti a subentrare giocatori importanti"

"Ripartiamo con lo stesso spirito". Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, ha parlato chiaro alla vigilia del ritorno in campo dei blucerchiati dopo la sosta del campionato di Serie B. Alle 16.15 è in programma il match sul campo del Venezia e il tecnico doriano, nonostante le difficoltà che non mancano, guarda all'impegno odierno con fiducia: "Non dobbiamo guardare alle cose negative, ma sappiamo che abbiamo di fronte un girone di ritorno dove dobbiamo fare meglio rispetto all'andata: senza nessuna paura andiamo a giocarci la nostra partita".

La Samp è alle prese con una serie importante di infortuni (Esposito, Kasami, Borini, Vieira e il lungodegente Conti) ma Pirlo allontana gli alibi: "Gli infortuni possono capitare - il pensiero del mister - ci dobbiamo adattare con chi abbiamo. Abbiamo perso giocatori importanti ma ne abbiamo altri pronti a subentrare e a fare la loro parte, ci sarà spazio per chi in questo periodo ha giocato meno. Il Venezia? È una squadra con giocatori di qualità e sappiamo che tipo di partita ci aspetta, dobbiamo cercare di alzare l'asticella".

Tra i convocati per la trasferta in laguna anche due Primavera, Ntanda e Leonardi: "Sono due giovani ma di prospettiva - ha evidenziato Pirlo - Si sono allenati con noi questa settimana, hanno potenziale e potrebbe esserci spazio anche per loro perché davanti non abbiamo grosse soluzioni". Il tecnico blucerchiato cerca nei giovani quello che il calciomercato non può offrire: "Non possiamo muoverci in questo momento e quindi è dura fare richieste - ha sottolineato a tal proposito - Sappiamo quello che ci serve da inizio anno e se ci sarà la possibilità di intervenire bene altrimenti resteremo così. Ci dobbiamo rimboccare le maniche e fare di necessità virtù".

"Abbiamo squadre forti da affrontare, ma anche noi siamo una squadra di spessore - ha dichiarato inoltre l'allenatore della Samp a proposito della seconda parte di stagione che scatta oggi - il nostro obiettivo è guardare partita per partita senza farci condizionare dalla classifica, guardiamo ogni gara come se fosse quella decisiva".

Tornando alla gara del"Penzo", si dovrebbe vedere in campo una squadra schierata con il 4-3-2-1. In porta Stankovic, Stojanovic, Ghilardi, Murru e Giordano a formare la linea difensiva con Yepes e Depaoli in mezzo al campo assieme ad uno tra Ricci (favorito) e Askildsen. Il peso dell'attacco, complice l'assenza di Esposito che si somma a quella di Borini, sarà invece tutto sulle spalle di De Luca, supportato da Verre e Benedetti.

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (4-3-3): Joronen; Candela, Altare, Sverko, Zampano; Ellertsson, Tessmann, Busio; Pierini, Pohjanpalo, Bjarkason.

ALLENATORE: Paolo Vanoli.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano; Yepes, Ricci, Depaoli; Verre, Benedetti; De Luca.