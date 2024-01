Albenga, la Giunta delibera: confermata la tariffa ridotta del 75% per l'ampliamento del suolo pubblico

Durante la seduta di Giunta comunale dello scorso 11 gennaio, l'Amministrazione Tomatis ha deciso di confermare la riduzione del 75% della tariffa sul suolo pubblico per gli ampliamenti ulteriori dei dehor, come già annunciato lo scorso novembre (leggi QUI).

La decisione ha origine da quanto avvenuto durante il periodo della pandemia: il sindaco e la sua squadra, anticipando la disposizione poi adottata dal Governo, avevano deciso di concedere l’ampliamento di occupazione di suolo pubblico anche in aree non prettamente prospicienti l’attività, applicando a essa una riduzione della tariffa pari al 75%.

"Oggi approviamo, come era già stato anticipato, una misura varata durante il periodo Covid e recepita successivamente nel nostro regolamento comunale: oltre a mantenere invariata la tariffa ordinaria per l’occupazione di suolo pubblico continuiamo a far pagare solo il 25 % per l’occupazione aggiuntiva - afferma il sindaco Riccardo Tomatis - Crediamo che questa decisione andrà sicuramente incontro alle esigenze dei gestori di bar e ristoranti rendendo al contempo la nostra città ancora più attrattiva e bella dal punto di vista turistico”.