Finalpia, in via Cappa l'aiuola spartitraffico verrà rivista: spazio ad alberi e tre nuovi parcheggi

Cambierà volto l'aiuola che, a Finalpia, al momento funge da semplice spartitraffico all'inizio di via Paolo Cappa, ossia la porzione più a valle della Sp8 che conduce in località Le Manie.

L'intervento di sistemazione previsto dal Comune consisterà sia nella riqualificazione dell'area verde con l'inserimento di cinque cipressi, in coerenza con l’ambito benedettino e che potrebbero essere in numero maggiore (a seconda delle risultanze in fase di cantiere), sia nella messa in posa di tre parcheggi.

"Anche questa operazione si inserisce nel più ampio contesto del percorso di riqualificazione dell’intero rione di Pia - spiega il vicesindaco e delegato ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - Oltre a inserire nuove alberature diamo una risposta ai molti residenti della zona che in questo modo avranno la possibilità, seppur in via non esclusiva, di un punto di appoggio limitrofo alle abitazioni".

I parcheggi non saranno infatti riservati ai soli residenti ma, secondo quanto pare essere nelle intenzioni dell'Amministrazione che è al lavoro sul tema con gli uffici competenti, dovrebbero essere ideati per consentire una rotazione diurna in un'area che risente fortemente dei flussi turistici, in particolar modo quelli estivi.

Non solo, quindi, via Santuario e piazza Abbazia, i cui lavori sono ancora in fase di completamento dopo essere ripresi post festività natalizie: "Continuiamo con la sistemazione di aree della città da tempo lasciate colpevolmente in secondo piano. Il percorso è lungo e in questi anni abbiamo cercato di colmare un vuoto che soprattutto su Pia era stato molto evidente. C’è ancora molto da fare ma le idee e la programmazione per farlo non mancano" chiosa Guzzi.