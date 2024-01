Lavoratori Ansaldo a processo, solidarietà dalle segreterie savonesi di Cgil e Fiom

"Domani, 16 gennaio, si terrà l’udienza preliminare del processo per alcuni lavoratori che nell’ottobre 2022 sono scesi in piazza per difendere i posti di lavoro nell’Ansaldo di Genova. Le Segreterie della Camera del Lavoro e della FIOM di Savona, insieme a tutte le categorie della CGIL di Savona, sostengono la manifestazione di domani 'Siamo tutti Ansaldo', organizzata dalla RSU FIOM e FIM di Ansaldo Energia: nella nostra regione, così come in provincia di Savona, molte volte si è dovuto ricorrere alla mobilitazione per difendere centinaia posti di lavoro sempre più spesso messi in discussione senza che nessuno, a partire dalla politica sia nazionale che locale, portasse concrete soluzioni per evitare tutto questo".

Così, attraverso una nota stampa, le segreterie provinciali Cgil e Fiom.