Meteo, settimana all'insegna della variabilità

Questa settimana ritornano correnti occidentali, ma con tendenza a oscillare di direzione, tanto che avremo sbalzi termici piuttosto rapidi. Poche precipitazioni e per lo più sulle Alpi.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 15 gennaio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nuvolosità maggiore sui confini alpini con deboli o localmente moderate nevicate fino a 1000/1200 m.

Temperature massime in aumento specialmente sul cuneese dove raggiungeranno anche i 12/13 °C causa Foehn. Sul resto delle pianure tra 6 e 10°C. Sul mare fino a 13/14 °C.

Venti generalmente assenti o deboli variabili su pianure ed in Liguria, forti raffiche di Foehn sulle Alpi ed in valle d'Aosta. Possibile qualche raffica anche sulle pedemontane settentrionali e torinesi in serata.

Martedì 16 gennaio

Cielo generalmente poco nuvoloso, possibili nebbie o foschie dense al mattino su pianure orientali.

Temperature minime ancora diffusamente sotto lo 0 con gelate/brinate notturne e al primo mattino. Massime in calo e non oltre i 6/7°C su pianure, 9/10 °C su coste liguri.

Venti assenti o deboli variabili su Alpi e pianure, moderati di tramontana su genovese e savonese.

Mercoledì 17 gennaio

Debole perturbazione di passaggio, per cui il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per tutto il giorno. Piogge più presenti su Liguria orientale, alessandrino e novarese. Nevicate sulle Alpi specie settentrionali, alternate a pioggia o pioggia gelata sulle alte valli e sui confini a causa di infiltrazioni di aria più calda. Possibili sfiocchettate fino a bassa quota su basse valli e pedemontane.

Temperature minime in pianura stazionarie o in lieve aumento causa copertura nuvolosa, massime in forte calo e non oltre 3/4 °C. Sulle coste pure in calo fino 7/8°C.

Venti forti occidentali/sudoccidentali su Alpi occidentali, scirocco e poi libeccio anche localmente forte su Liguria orientale. Altrove assenti o deboli variabili.

Da giovedì 18 gennaio

Temporaneo miglioramento con anche rialzo termico nella giornata di giovedì. Poi da venerdì un intenso ingresso di aria piuttosto fredda da nordest dovrebbe farci piombare nuovamente in un periodo piuttosto invernale nel weekend. Ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.

Meteo Green

Previsioni stagionali

Cuneo

Savona