Savona, al via i lavori di restyling Piazza Maestri dell'Artigianato: nuove piante e verde al posto della fontana

I piazza Maestri dell'Artigianato, da questa mattina, sono al lavoro gli operai della Giustiniana di Gavi che si è aggiudicata i lavori per la riqualificazione dei giardini, da tempo in stato di degrado e in pessime condizioni.

"Avremmo voluto cominciare prima – spiega il sindaco Marco Russo - ma gli iter amministrativi sono sempre lunghi e complessi; inoltre le aree da riqualificare sono molte e il Comune, tra Pnrr e manutenzione, è attivo su tantissimi fronti".

L'area dove c'era la fontana sarà verrà riqualificata e trasformata in prato, sarà tolta e sostituita la pavimentazione pavimentazione ammalorata verrà tolta, la buca della fontana riempita e l'area trasformata a prato, e verranno piantumati nuovi alberi e installato un sistema di irrigazione che mantenga verde e ben irrorata l'erba del parco.

"Si tratta di un piccolo contributo alla riqualificazione dell'area – conclude Russo - e un segnale al quartiere di Santa Rita: siamo consapevoli che c'è ancora tanto da fare, ma ogni passo nella giusta direzione è importante. Voglio ringraziare i cittadini che da tempo ci richiedono questo intervento per la pazienza che hanno dimostrato e dire loro che questo lavoro è solo la premessa per consentire a tutti quanti di rendere più vivi e vivibili questi giardini".