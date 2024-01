Savona, nella Consulta per la casa entrano due nuove associazioni in rappresentanza dei proprietari immobiliari

Nella Consulta per la casa arrivano due nuove associazioni, Confabitare e Confappi. La decisione è stata presa da Palazzo Sisto con la delibera di giunta che amplia il numero dei componenti della organismo dedicato ai problemi della casa.

"Negli ultimi anni sul territorio del comune di Savona – spiga la giunta Russo - sono diventate operative e rappresentative per i diversi interessi relativi alla tematica della casa ulteriori associazioni non contemplate nell'elenco individuato nella delibera di consiglio Comunale n° 36 del 12 giugno 2000, che si ritiene di inserire tra i componenti della consulta: Confabitare e Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare".

La Consulta Consulta per la Casa è stata istituita da Palazzo Sisto nel 2000 per fornire al Comune un supporto conoscitivo in merito alle problematiche connesse alla casa e per permettere un confronto costante tra le istituzioni e le associazioni che rappresentano i soggetti interessati a dette problematiche, con riferimento, in particolare, ai proprietari, agli inquilini, agli agenti immobiliari, agli amministratori di condomini, nonché agli utenti e ai consumatori.

Ne fanno parte il sindaco Marco Russo come presidente, l'assessore Riccardo Viaggi (delegato) Federico Mij consigliere 5Stelle in rappresentanza dei gruppi di minoranza, Mauro Rizzotto dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari; Laura Velardi dell'Associazione Nazionale Agenzie Immobiliari – A.N.A.M.A.- sig.ra Laura Velardi; Maurizio Bagnasco Associazione della Proprietà Edilizia; Cristina Biasi per l'Associazione Piccoli Proprietari Casa; Dominique Bonagura per il Sindacato Piccoli Proprietari Immobiliari ; Roberto Giannecchini di Confabitare; Fabrizio Persenda della Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare e Carmelo De Francisci della Consulta Regionale Associazioni Consumatori ed Utenti Liguria.