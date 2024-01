Cairo ricorda i caduti nella battaglia di Nowo Postojalowka, il 21 gennaio la cerimonia

Cairo Montenotte si prepara solennemente a commemorare l'81º anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka. La cerimonia, fissata per domenica 21 gennaio, rappresenta un toccante momento di riflessione e omaggio dedicato ai coraggiosi caduti che, con sacrificio supremo, hanno dato le loro vite in quella storica battaglia.

La commemorazione avrà inizio alle ore 9 con il raduno dei partecipanti in Largo Caduti e Dispersi in Russia. Alle 9.30, sarà alzata la bandiera e si renderanno onori ai Caduti in Russia.

La sfilata verso piazza della Vittoria prenderà il via alle ore 10, simboleggiando la forza e l'unità della comunità nel ricordare gli avvenimenti del passato. Alle 10.30, le autorità locali pronunceranno toccanti allocuzioni in onore dei caduti, ribadendo il significato di preservare la storia per le generazioni future.

Alle ore 11 verrà celebrata la santa messa. A seguire, alle 12.30, la cerimonia giungerà al culmine con l'ammainabandiera in Largo Caduti e Dispersi in Russia.

12.575 Alpini caduti e dispersi, dei quali 82 erano cairesi. Tra le ore 22 del 19 e le 18 del 20 gennaio 1943, la Divisione “Cuneense” perse nelle località di Popowka e Nowo Postojali quattro battaglioni Alpini, (Ceva, Borgo San Dalmazzo, Saluzzo e Mondovì), il battaglione di Fanteria III/277°, il gruppo di Artiglieria da 75/13 Mondovì e una batteria da 105/11, cioè i 5/6 della sua Fanteria e più della metà della sua Artiglieria. Da qui iniziò il calvario dei superstiti che continuarono ad avanzare combattendo fino al 27 gennaio 1943, quando la cattura del generale Battisti e degli ufficiali del suo comando segnò la fine.