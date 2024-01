Noli celebra San Sebastiano: il patrono della Polizia Locale festeggiato sabato 20 gennaio

Sarà celebrata nella concattedrale di San Pietro, alle ore 11 di sabato 20 gennaio, la Santa Messa in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, a Noli.

Alla cerimonia parteciperanno autorità civili e militari, provinciali e locali, ma anche i rappresentanti delle associazioni laiche e religiose attive nella cittadina.

La messa sarà occasione di ringraziamento per l'impegno profuso sul territorio, ciascuno per il proprio ambito di competenza, e per ricordare la disponibilità e la volontà nel Servizio di Polizia Locale di continuare a cooperare attivamente con le realtà associative e istituzionali per migliorare la vivibilità cittadina.