Amici del San Paolo, Arboscello (Pd): "Auspico un rilancio e non la chiusura"

"La prospettata chiusura del Comitato Amici del San Paolo sarebbe un duro colpo per il territorio savonese, che perderebbe un punto di riferimento qualificato per leggere e discutere sui temi della sanità savonese".

"Le istituzioni locali, soprattutto chi amministra i nostri territori, quando la cittadinanza organizzata perde fiducia, dovrebbero interrogarsi se sono state in grado o meno di dare risposte efficaci - prosegue l'esponente dem - Personalmente, questa notizia mi addolora. Con gli Amici del San Paolo, in questi anni abbiamo condotto tante battaglie di opposizione, con il loro contributo, ottenendo dei risultati per l'Ospedale e i cittadini savonesi".