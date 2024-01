Ceriale, la delega al Sociale va all'assessore Barbara De Stefano: "Costruire una rete diffusa"

Sarà l'attuale assessore Barbara De Stefano, con già deleghe a Edilizia Popolare, Pubblica Istruzione, Bilancio e Tributi ad occuparsi, per la Giunta Fasano di Ceriale, di Sociale.

“Ringrazio il nostro sindaco Marinella Fasano e tutti i componenti della giunta per avermi riconosciuto questo incarico molto importante” il commento a caldo dell’assessore cerialese.

“Ritengo essenziale migliorare i servizi per gli anziani, per i disabili e porre maggiore attenzione a chi è in stato di fragilità e debolezza. Farò del mio meglio con dedizione e responsabilità come ho sempre fatto” aggiunge l’assessore Barbara De Stefano.





“La delega al sociale non è solo aiutare dando contributi a chi è in difficoltà, ma anche coinvolgere nella vita sociale coloro che spesso vivono in solitudine, costruendo una rete di socialità cittadina che possa al tempo stesso valorizzare tutta la nostra comunità locale”.