Dimissioni Vaccarezza, Forza Italia lo aspetta. Zangrillo: "Ritorno confortante"

"Una scelta fatta con il cuore pesante - ha ribadito Vaccarezza - la scelta di adesione a questo gruppo e la sua conduzione, per buona parte della scorsa legislatura e in tutta questa dall'inizio, mi hanno impegnato con entusiasmo e voglia di rappresentare gli interessi della mia regione: oggi arrivare a fermarmi mi ha lasciato un po' di tristezza".

Sottolineando i molti messaggi di sostegno ricevuti in questi giorni, Vaccarezza ha poi parlato di una fiducia che spera di far ritrovare ai savonesi nei confronti della politica e dell'amministrazione regionale: "Oggi si chiude un'esperienza, rifletterò sul mio futuro - ha aggiunto - è in dubbio che ci siano percorsi e scelte per me naturali dal punto di vista della coerenza, non dell'opportunismo".