Report Ambrosetti, Balleari (FdI): "Liguria in salute: quando la politica agisce nell'interesse del Paese, i risultati arrivano"

Non manca il riferimento alle prossime elezioni europee che vedranno Stefano Balleari unico candidato ligure della lista di Fratelli d'Italia nel Nord Ovest: "In politica per ottenere risultati serve che le amministrazioni, a tutti i livelli, si pongano gli stessi obiettivi e agiscano per lo sviluppo del territorio e del Paese. Le prossime elezioni europee rappresentano un'occasione unica per l'allineamento dei pianeti. Con le grandi opere in costruzione in Liguria, sarà fondamentale avere un interlocutore diretto a Bruxelles", conclude Balleari.