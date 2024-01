Ridimensionamento scolastico, Arboscello (Pd): “Centrodestra inadeguato. Presi in giro studenti, famiglie, personale didattico e amministratori locali”

"Con una lunga catena di errori e atteggiamenti superficiali, Regione Liguria non solo ha lasciato le Province senza indirizzo politico, consentendo loro di indicare accorpamenti di Istituti scolastici in misura minore e non congrua alle richieste nazionali (addirittura ha permesso alla Città metropolitana del Sindaco Bucci di non indicare nessun accorpamento), ma ha anche recentemente confermato a Sindaci e Presidenti di Provincia di aver recepito in toto quanto deliberato dai territori - ha aggiunto Arboscello - Per poi, infine, modificare bruscamente il suo atteggiamento, procedendo ad accorpamenti d’imperio, calati dall’alto, senza nemmeno avere l’accortezza di comunicare preventivamente il cambio di decisione agli amministratori locali interessati".