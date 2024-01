Genoa, Blazquez e Zangrillo tracciano la rotta sul mercato: "Cessioni parte del processo di crescita"

La passione è il fil rouge sul quale Matteo Mor ha ideato e poi basato il suo film "Genoa, comunque e ovunque" presentato oggi pomeriggio a Palazzo Tursi (leggi QUI). Carburante nel motore del tifo genoano ma, proprio come per la benzina, a volte anche combustile di tormenti che agitano il popolo rossoblù specialmente quando si apre il calciomercato.

Dopo la cessione di Dragusin al Tottenham nell'ambiente genoano, a tenere banco è la richiesta di rinforzi da regalare ad Alberto Gilardino in una rosa che nei prossimi quindici giorni potrebbe cambiare volto per alcune operazioni in uscita in particolare. Ma anche qualche innesto.

A tracciare la linea dell'azione degli uomini mercato rossoblù ci ha pensato l'ad Andrès Blàzquez, proprio a margine della conferenza di presentazione del lungometraggio: "Se vendiamo un giocatore è per migliorare la squadra. Il nostro percorso durerà anni, stiamo costruendo le basi e le cose verranno ora e nel futuro".

A fargli eco anche il presidente Alberto Zangrillo: "Ci sono dei giovani che credono tanto in noi e che non dobbiamo deludere. Anche se a volte sembra che sia così, cerchiamo di abituarli alla costruzione di ogni progetto importante qual è appunto quello del Genoa: talvolta prevede dei sacrifici, in ogni famiglia ogni tanto è necessario e sono sacrifici che tutti insieme facciamo per arrivare a consolidare un risultato che in qualche modo ci sfugge da tanti anni".

Intanto nelle prossime ore la mediana, dopo l'addio di Kutlu, dovrebbe vedere l'arrivo del norvegese Emil Bohinen dalla Salernitana. Dopo i primi sei mesi coronati dalla salvezza con Davide Nicola alla guida, il centrocampista di struttura si è un po' perso coi granata: il suo arrivo sarebbe con la formula del prestito con obbligo di riscatto a circa 2 milioni in caso di salvezza del Grifone.

Due invece le uscite annunciate. Sempre nel mezzo quella di Filip Jagiello, destinazione Spezia in prestito secco, mentre davanti George Puscas dovrebbe far ritorno al Bari.