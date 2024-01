Calcio e musica, un legame eterno

Il calcio e la musica sono forse le due espressioni culturali più amate e seguite dagli Italiani (e senza alcun dubbio sono tra le più amate nel resto del mondo). Non sorprende, dunque, che entrambe queste "arti" si siano spesso incontrate a metà strada per poter creare delle fusioni interessantissime dal punto di vista culturale. Fusioni che andavano molto più in là delle tradizionali collaborazioni, come uno spettacolo musicale in mezzo al campo. Uno dei primi calciatori ad avvicinarsi allo stereotipo di rockstar fu senza dubbio George Best, storica ala del Manchester United che negli anni '60 fece parlare di sé sia per i suoi dribbling funambolici sia per la sua vita sregolata fatta di grandi serate nei migliori locali d'Inghilterra. Conosciuto addirittura come il quinto Beatle per via dei suoi capelli lunghi e per il suo stile di vita, Best rimane senza dubbio icona mondiale e i primo vero calciatore-rockstar.

E ora che ci avviciniamo a un evento importante come il festival di Sanremo, nel quale Geolier e Amoroso spiccano come i grandi favoriti secondo le quote più aggiornate, è importante ricordare tanti altri esempi di legami tra le due arti. Nella stessa epoca di Best a imperare nel calcio mondiale vi era un certo Edson Arantes do Nacimiento, più conosciuto come Pelé, che con il Brasile vinse ben tre Mondiali in 12 anni. Il suo stile in campo era lo stesso che quando abbracciava la chitarra, ossia di una persona dotata di un talento naturale nel muovere sia il pallone coi piedi sia le corde della chitarra con la quale si dedicava alla bossa nova, genere musicale tipico del suo paese. Indimenticabile resterà anche, una foto immortalato con un giovanissimo Diego Armando Maradona nella sua casa di Rio de Janeiro, proprio il giorno in cui i due fenomeni assoluti del calcio si incontrarono per la prima volta.

Va ricordato come anche un campione anticonformista come Johann Cruyff si fosse cimentato nella musica registrando in un vero e proprio studio musicale. Dotato di un'intelligenza fuori dal comune, lo storico condottiero dell'Olanda ai Mondiali del 1974 fu la voce di un singolo pubblicato nel suo paese nel 1993, il cui titolo era Oei Oei Oei (Dat Was Me Weer Een Loei), inciso in seguito a un'iniziativa della major internazionale Polydor. Un altro olandese che ha fatto la storia del pallone e che si fece conoscere anche grazie a varie registrazioni e collaborazioni musicali fu il celebre Ruud Gullit, un amante confesso della musica reggae, che negli anni '80, prima ancora di sfondare nel mondo del pallone si fece notare nel suo paese per aver cantato alcuni brani di grido.

Per ultimo, non bisogna dimenticare Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante della Roma, la cui passione era sempre stata, in primis, la musica. Amante del rock, il centravanti argentino di origini italiane avrebbe attaccato presto gli scarpini al chiodo per poter dedicarsi al cento per cento alla musica con il suo gruppo Barrio Viejo, con il quale non ha però raggiunto lo stesso successo avuto in campo.