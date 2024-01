80° anniversario della deportazione dei militari italiani nei lager nazisti, il 17 gennaio una conferenza a Savona

La sezione Aned Ets di Savona e Imperia, in collaborazione con il patrocinio dell'Unione Industriali di Savona, organizza una conferenza storica in occasione dell'80° anniversario della deportazione dei militari italiani nei lager nazisti. L'evento si terrà mercoledì 17 gennaio, dalle ore 17.30, presso la sala convegni dell'Unione Industriali.

Tra gli illustri relatori, saranno presenti il professor Paolo Pezzino, presidente dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, e il professor Mimmo Franzinelli, noto storico della deportazione dei 650.000 militari italiani nei campi nazisti. Nel 2023, Franzinelli ha pubblicato il libro "Schiavi di Hitler: i militari italiani nei lager nazisti".

Il programma prevede l'apertura dei lavori da parte del presidente della Sezione Aned Ets di Savona-Imperia, Simone Falco, seguita dai saluti del direttore dell'Unione Industriali di Savona, Alessandro Berta, e delle autorità presenti. Gli studenti degli Istituti Superiori di Savona si esibiranno in letture, mentre le conclusioni saranno a cura del Prof. Jacopo Marchisio, Vice Presidente Vicario Aned.

"La conferenza segna l'inizio ufficiale delle celebrazioni per il Giorno della Memoria a Savona. Si propone di ricordare la scelta coraggiosa dei militari italiani dopo l'8 settembre 1943, quando, traditi dalla casa Savoia e abbandonati senza ordini, decisero di riscattare l'Italia dalla vergogna del fascismo - spiega l'Aned Ets - Questi uomini, contrari all'infamia della RSI, si unirono alla lotta di Liberazione in varie regioni d'Italia, affiancando le prime formazioni partigiane contro i nazifascisti e pagando il prezzo della deportazione nei lager.

"L'obiettivo della conferenza è non solo ricordare i combattenti che si opposero all'occupante nazifascista ma anche approfondire l'analisi storica dell'8 settembre, coinvolgendo ricercatori e storici di alto calibro. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Savona, dalla Provincia di Savona, dall'Ufficio Regionale Scolastico e dal Comitato Antifascista di Savona. Come sottolineato dal Presidente Emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, la Resistenza rappresenta il modo in cui un popolo ha conservato l'onore e il rispetto di sé stesso", concludono dall'Aned Ets.