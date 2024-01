Albenga, record di iscrizioni per il Trail della Gallinara

Appuntamento da non perdere con lo sport e il territorio il prossimo 21 gennaio si svolgerà il Trail della Gallinara, la corsa di trail running sui panoramici sentieri sospesi tra mare e macchia mediterranea compresi fra Albenga e Alassio. Il trail competitivo prevede un percorso di 28 km con 1.400 m di dislivello.

Ma sarà possibile anche partecipare al Trail non competitivo di 12 km con 400 m di dislivello e alla camminata ludico motoria 7 km 200 m di dislivello.

Afferma Fabrizio Factor degli Albenga Runner organizzatori dell’evento: "Record di iscrizioni per il Trail della Gallinara. Una corsa in montagna con partenza dalla spiaggia e lo sguardo sempre affacciato al mare ma anche un percorso all'insegna della storia: nella sua prima parte infatti l’itinerario segue la pittoresca via Julia Augusta, l’antica strada romana che collega Albenga ad Alassio. Come suggestivo sottofondo, la costante presenza dell’isola Gallinara che - con la sua inconfondibile sagoma - orienta e accompagna gli atleti ad ogni passo".

"Ringraziamo tutti coloro che si sono registrati e non vediamo l'ora di vivere insieme questa emozionante giornata sportiva. Siamo ovviamente felici per il successo della manifestazione ma molto dispiaciuti per i tanti esclusi. La nostra priorità è però la vostra sicurezza, è stata una decisione sofferta ma obbligata, il prossimo anno speriamo davvero di potervi accogliere tutti. Grazie per il vostro entusiasmo!", conclude Factor.