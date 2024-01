Nella sala San Carlo la conferenza "Passato e Presente della Floricoltura Albenganese"

Sabato 20 Gennaio alle ore 17 nella sala San Carlo di via Roma per la rassegna “Albenga Passato e Presente” si terrà la conferenza ad ingresso gratuito "Passato e Presente della Floricoltura Albenganese".

L’iniziativa realizzata dalla Fondazione G. M. Oddi, con il Patrocinio del Comune di Albenga, assessorato Turismo e Cultura e grazie alla collaborazione di Mario Moscardini

Vincenzo Enrico, Gerolamo Calleri, Paolo Oddone in qualità di produttori ed esperti nel settore floricolo tratteranno della graduale conversione della piana albenganese da orticoltura di pregio (primizie) alla prevalenza della produzione di piante aromatiche in vaso.

Argomenti di particolare interesse: la storia dei primi tentativi di colture floricole (fiore reciso) negli anni ’70, con i successi ottenuti e le difficoltà incontrate; la floricoltura in serra negli anni '80 e '90; la forte crescita della superficie coltivata a margherite (ciclo primaverile) e ciclamini e crisantemi (ciclo autunnale). Per arrivare al presente con la produzione di fiori e piante aromatiche in vaso che coinvolge quasi mille imprese e dà lavoro a oltre 5.000 persone. Si parlerà inoltre della nascita di un sistema moderno di filiera che comprende grossisti e cooperative e degli impatti negativi e positivi sui metodi colturali e sui prezzi. In conclusione verranno affrontati in un dibattito aperto al pubblico le prospettive, le idee e i progetti in campo per sostenere e sviluppare il comparto.

L'evento sarà coordinato da Mario Moscardini. Al termine della conferenza a tutti i partecipanti verrà offerto un rinfresco dalla Fondazione G. M. Oddi.