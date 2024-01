Allarme droga, la Lega in Regione: “Bisogna proteggere i giovani con campagne informative a scuola”

“Le droghe sono un grave pericolo per i nostri ragazzi. Preoccupa l’abbassamento dell’età di chi consuma droga per la prima volta e i dati riferiti al 2022 ci dicono che quasi il 10% degli accessi al Pronto Soccorso direttamente droga-correlati ha riguardato minorenni. È notizia recente dei sequestri delle nuove droghe: ‘coca rosa’ e ‘blue punisher’, che hanno interessato recentemente anche Genova, e allarma il possibile arrivo dall’Olanda di una pillola di Ecstasy che può essere letale”. Lo dice in una nota il gruppo Lega in Regione Liguria.

“A questo quadro si aggiunge un aumento del consumo di psicofarmaci da parte dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni che è balzato dal 6,6% al 10,8% - proseguono dalla Lega -. Soprattutto nei giovanissimi, è dimostrato scientificamente che le droghe sintetiche sono particolarmente pericolose, perché distruggono le cellule celebrali”.

“Il fatto che vengano spacciate anche davanti alle scuole, già a partire dalle medie, è molto preoccupante – spiegano -. La Lega è da sempre contro il consumo di ogni tipo di droga ed è per questo che ha proposto un documento, sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, per chiedere che la Regione metta in atto in campagne informative, a partire dagli istituti scolastici liguri, per sensibilizzare e contrastare il dramma, ormai sempre più diffuso, dell’abuso giovanile di sostanze psicotrope e che sostenga, in sede di Conferenza Stato–Regioni, l’adozione da parte del Governo di iniziative che tutelino con maggior forza i giovani dalla piaga del consumo di tali sostanze” concludono.