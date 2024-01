"Istituire uno sportello di ascolto per incontri di Counseling gratuiti": a Boissano la richiesta del consigliere Mattiauda

Una richiesta a sindaco e maggioranza circa la possibilità di istituire sul territorio di Boissano "uno sportello di ascolto, dove poter svolgere gli incontri di Counseling gratuiti, con coloro che ne avvertano il bisogno e siano interessati al proprio 'Ben-Essere'". A proporla è il consigliere di minoranza Giacomo Davide Mattiauda.

L'iniziativa, spiega l'esponente di minoranza, nasce "a seguito di un incontro con le signore Dolores Saracini e Irene Caretto, residenti rispettivamente in Boissano e Toirano, Life Counselor ed iscritte Assocounseling, associazione di categoria dei Counselor, con codice A2051 e A2957, entrambe spinte dal desiderio di mettersi al servizio della Comunità locale con la propria professionalità, come già in essere nel Comune di Toirano con lo Sportello di Ascolto gratuito istituito presso la locale Biblioteca".

"Sono quindi a sollecitare la possibilità di reperire un locale che possa garantire il massimo della privacy, da destinarsi ad uso gratuito dove si possano svolgere gli incontri" ha aggiunto Mattiauda.

"Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione - spiega ancora il consigliere comunale - Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di cambiamento. Il counseling non è una forma di terapia (medica o psicologica) o di sostegno psicologico. Il counseling è un percorso di crescita, di responsabilizzazione, di maturazione durante il quale siamo seguiti da un professionista, il counselor, che ci accompagna alla scoperta di un futuro diverso".

"Il counselor è un professionista nella relazione d’aiuto che esercita il counseling ai sensi della Legge 4/2013. Accompagna verso mete e obiettivi stabiliti in accordo col Cliente, e aiuta a far sì che ognuno possa dare il meglio di sè stesso: nella vita privata, nella scuola, nel lavoro, nei rapporti di coppia e familiari" ha concluso Mattiauda.