Concorso Asl2 per l'assunzione di 10 fisioterapisti a tempo indeterminato, sono 218 le domande

L'Asl2 cerca dieci fisioterapisti e al bando di concorso arrivano 228 domande. Nel settore sanitario la carenza di personale è ormai un’emergenza, che si è fatta sempre più evidente dopo la pandemia. Per fare fronte alla carenza di fisioterapisti l'Asl2 ha indetto nei mesi scorsi un concorso per assumere a tempo indeterminato 10 professionisti, di cui tre posti riservati rappresentanti delle forze armate congedati senza demerito. Al concorso sono arrivate le domande di 218 candidati; ne sono state accettate 216, un candidato è stato scartato per aver allegato la domanda con la scritta "facsimile" e un secondo per non aver allegato provvedimento Ministeriale del riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione conseguito all’estero.

Sono invece undici, tra specializzati e specializzandi, i candidati al concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di due medici delle cure palliative, di cui dieci ammessi.