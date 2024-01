Noli, apre le porte l'ambulatorio di prossimità di Asl2 per le prestazioni infermieristiche (FOTO e VIDEO)

Un passo in più nell'attuazione dei piani sanitari regionali che porterà un pezzo di sanità sempre più vicino ai cittadini con necessità di prestazioni di tipo più strettamente infermieristico, anziani con difficoltà a spostarsi troppo da casa e non solo.

Grazie all'accordo tra Asl2 Savonese e Amministrazione comunale di Noli anche i cittadini del centro costiero del Golfo dell'Isola, ogni giovedì dalle 9.00 alle 12.00, potranno usufruire del quinto ambulatorio di prossimità nel Distretto Finalese dopo quelli di Toirano/Balestrino, Calice Ligure, Tovo San Giacomo e Orco Feglino.

Al suo interno, nei locali comunali di via Musso (nei pressi della sede AVIS) i pazienti troveranno un infermiere che effettuerà diversi servizi quali la rilevazione dei parametri (glicemia, saturazione dell’ossigeno, pressione arteriosa), la somministrazione di medicinali prescritti dal medico di medicina generale sia per via intramuscolare che sottocutanea, medicazioni, la rimozione dei punti di sutura, controllo e assistenza alle stomie delle vie urinarie e intestinali, sostituzione catetere vescicale a permanenza, istruzione alle tecniche di somministrazione di terapie farmacologiche e nutrizionali a pazienti e caregiver, istruzione all’autocontrollo nel paziente diabetico della glicemia e al conseguente utilizzo della terapia insulinica.

Novità di questo ambulatorio rispetto ai precedentemente inaugurati sarà la presenza, in aggiunta all'infermiere, di un'ostetrica "non solo per assistenza ma anche per fornire alle ragazze più giovani consigli utili sull'argomento", come ha spiegato il direttore del Distretto 5, il dottor Amatore Morando.

Che aggiunge: "Ringraziamo innanzitutto il Comune per aver messo a disposizione i locali in pieno centro storico. Come fatto in altre località del nostro e di altri distretti, l'obiettivo è offrire un servizio davvero 'vicino' ai cittadini, capace di offrire prestazioni terapeutiche e diagnostiche semplici e di gestire problematiche di salute a bassa complessità grazie alla presenza e all'intervento di personale infermieristico qualificato che opera in stretta sinergia con i medici di medicina generale e la rete dei servizi di tutta l'ASL".