Caso Irpef, la Procura Federale non procederà: archiviata l'indagine sul Genoa

Un errore di forma più che di sostanza, compiuto in totale buonafede. E così, l'indagine avviata dalla Procura Federale della Figc su presunte irregolarità nel pagamento della rata Irpef di novembre per il Genoa si sgonfia come la più classica delle bolle di sapone.

Nessuna penalità quindi per il club di Villa Rostan, dopo che la Covisoc aveva segnalato al procuratore Chinè il ritardo nell'invio della documentazione allegata al versamento, avvenuto parrebbe addirittura con due giorni di anticipo sulla data termine ultimo utile, portando all'apertura dell'indagine. Ora archiviata.

L'errore procedurale, sul quale il presidente Zangrillo si era da subito dichiarato fiducioso dopo aver tenuto contatti costanti con l'organo federale preposto spiegando l'accaduto, non intaccherà quindi la classifica dei ragazzi di mister Gilardino e i loro 22 punti conquistati sul campo.