Noli, frana in via Cimitero: avviata la sistemazione della strada

Dopo la frana dello scorso novembre che ne aveva compromesso la stabilità, sono stati avviati i lavori per il ripristino della strada pedonale che, passando dal Vescovado, conduceva al cimitero.

Le forti piogge dell'autunno avevano causato uno scalzamento del muro di contenimento di via Cimitero, dopo la Strada Vecchia per Spotorno, costringendo il Comune a chiudere la strada al transito, consentito così solo passando dalla Sp54 salendo verso Voze, dopo il bivio per il Castello di Monte Ursino.

"I lavori costeranno circa 75mila euro, di cui 25mila finanziati dalla Regione Liguria e per la conclusione saranno necessari alcuni mesi", spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Debora Manzino. Fino alla loro conclusione la strada resterà chiusa per ovvie ragioni di sicurezza.