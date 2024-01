Savona, a un anno dal progetto artistico "Dalla stessa parte" i suoi protagonisti tornano in visita alla Pediatria del San Paolo

A un anno dalla canzone "Dalla stesa parte" e del videoclip diretto da Alessandro Beltrame, Mattia Villardita, Emanuele Dabbono e il cantautore cairese Marco Francia tornano nel reparto di Pediatria del San Paolo diretto da Albero Gaiero.

A riunirli è un progetto che parla di solidarietà, volontariato, senso di comunità, attenzione verso i più deboli e i fragili. Nel frattempo, dalla nascita di quell'idea di un anno fa, Villardita ha ampliato la propria attività di volontariato, prendendo un anno di aspettativa per portare sorrisi, speranza e coraggio ai bambini di tutto il mondo, Emanuele Dabbono ha pubblicato il nuovo album “Buona strada”, prodotto dallo stesso Ferro per Virgin/Universal, e Marco Francia è uscito con il suo primo album "Biciclette sulla luna".

Ieri pomeriggio, 16 gennaio, Dabbono, Francia, Villardita e lo stesso Gaiero si sono ritrovati dove tutto è iniziato. e Villardita-Spiderman non ha perso occasione per portare sorrisi e regali ai piccoli ricoverati.

"Ho accolto l'invito di Alberto Gaiero – spiega Emanuele Dabbono - che è stato propizio perché sto avendo un deja vù. Anni fa, prima di fare il musicista facevo l'educatore, l'ho fatto in ambienti protetti, alla Fontanassa al campo nomadi, con adolescenti a rischio. Ritrovarmi qua, dove ho anche fatto per un periodo la prova dei Sanna Clown quando non era ancora tutto così bello mi fa venir voglia di combinare qualcosa per i bambini, di fare un'esperienza e restituire un po' delle fortune e delle belle esperienze che ho avuto. E' tutta la magia di questo posto, delle persone che ci lavorano".

La canzone è contenuta nel nuovo album di Marco Francia “Biciclette sulla luna”. "Questo progetto è scaturito da un'idea di Alberto Gaiero e pensata per chi si dona gli altri come Mattia – afferma Marco Francia- Sono stato ben contento di scrivere questa canzone che è stata poi arrangiata da Emanuele Dabbono. E' anche stato girato un bellissimo video, con il regista Alessandro Beltrame, a Cairo con tanti amici e coinvolgendo la popolazione. E' un progetto che ha riempito i nostri cuori". L'incontro è anche stato occasione per Villardita-Spiderman di portare portare sorrisi e regali ai piccoli ricoverati della Pediatria.

"Sento che la mia è stata la scelta giusta – spiega Mattia Villardita- perché è un po' il messaggio che porti oltre all'attività di volontariato e il messaggio che porta con sè e che ha funzionato anche all'estero. Sono stati in ospedale a Barcellona, Marsiglia, Lituania, in Africa tra la Tanzania e Zanzibar e a Bruxelles. Nei prossimi mesi andrò in Svizzera e in Egitto, mi stanno chiamando da parecchi posti e nel frattempo continuo a portare avanti questo progetto di vita e mi sono un po' donato del tempo per i miei 30 anni. Vediamo fin dove potrà arrivare questo messaggio"

"Quello che faccio - prosegue Villardita - mi riempie di emozioni e cose che nessun portafoglio al mondo potrà mai comprare. Io vivo cosi di emozioni condivise insieme a chi mi dà la possibilità di entrare nella sua vita in momenti non proprio semplici ".

Il testo e le musiche di "Dalla stessa parte" sono rivolti proprio a Villardita, alla sua attività di volontariato. "La canzone ha da poco compiuto un anno – conclude Alberto Gaiero - e abbiamo pensato di fare un po' il punto di quello che a distanza di un anno è il team di Dalla stessa parte. Oggi manca il videomaker, ma di fatto le menti realizzatrici ci sono e c'è Mattia Villardita che oggi è in versione Mattia e non Spiderman perché la canzone è su di lui e su quanto, nei panni di Spiderman ha rappresentato in questi anni per i bambini savonesi e non solo".