Furti a ripetizione in negozi e supermercati a Sanremo e Taggia: 46enne savonese arrestata dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Sanremo hanno arrestato una donna ritenuta responsabile di ben diciassette tra furti, consumati e tentati, utilizzo di carta di credito e ricettazione.

La quarantaseienne originaria del savonese, ma residente a Sanremo, già nota alle forze dell’ordine per alcuni precedenti specifici, è ritenuta responsabile di aver commesso diversi furti in negozi e supermercati di Sanremo e Taggia negli ultimi sei mesi dello scorso anno. Alcuni di questi anche con l’aiuto di qualche complice, uno già scoperto e l’altro in via di identificazione.

La donna si impossessava di tutto ciò che potesse dargli profitto: dalle piastre per capelli, ai portafogli prelevati dalle borse di ignare clienti dei negozi distratte dai complici, ai capi di abbigliamento (griffati e non) dopo averne asportato la protezione antitaccheggio, o alcolici nei supermercati. Avrebbe anche utilizzato indebitamente le carte di credito sottratte alle clienti dei negozi visitati o i telefonini che trovava nelle borse delle vittime.

Accompagnata in caserma, dopo le formalità di rito, la donna è stata associata al carcere femminile di Genova Pontedecimo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.