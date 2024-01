Milano: tempi record per la vendita delle case sotto la Madonnina

Milano domina la scena mediatica quando si parla di mercato immobiliare in Italia. Lo fa non solo per via dei prezzi altissimi che, secondo le previsioni, nel 2024 dovrebbero sfondare la soglia psicologica dei 5500 euro al metro quadro - se stai cercando casa in questo momento e vuoi andare sul sicuro per quanto riguarda la qualità delle fonti, troverai annunci di case in vendita Milano su immobiliovunque, portale dove pubblicano solo agenzie immobiliari qualificate - ma anche per i tempi di vendita.

Anche da questo punto di vista, il capoluogo lombardo fa scuola. A fornire dati in merito ci ha recentemente pensato l’ufficio studi di un celebre gruppo di agenzie immobiliari attivo su tutto il territorio nazionale.

Tempi di vendita degli immobili: Milano primeggia a livello nazionale

I dati sui tempi di vendita delle case in Italia sono caratterizzati da una sostanziale assenza di variazioni. Non mancano timidi segnali di aumento, riscontrabili soprattutto nei centri urbani dove i prezzi delle case crescono.

Guardando la media delle grandi città italiane, nel corso del primo semestre 2023 è stato possibile riscontrare una media di 105 giorni tra l’ingresso sul mercato e la vendita. Rispetto al 2022, questo valore è diminuito di tre giorni.

In questo scenario, Bologna e Milano primeggiano. Sotto le Due Torri, altro centro urbano dove, anche se i prezzi sono inferiori rispetto a quello di Milano, il tema del caro case è sempre più sentito, il tempo medio per la vendita di un immobile è risultato pari a 68 giorni.

A Milano, invece, gli immobili rimangono sul mercato circa 56 giorni. Degno di nota a tal proposito è il peggioramento rispetto al 2022 quando, invece, la media era pari a 52 giorni.

I tempi si sono allungati anche a Palermo dove, tra il 2022 e il 2023, si è passati da 132 a 136 giorni tra il momento di proposta dell’immobile sul mercato e il momento concreto della vendita.

Uscendo dai contesti dei grandi centri urbani e guardando, invece, all’hinterland, si può parlare di un tempo di vendita di 139 giorni contro i 148 che, invece, erano necessari lo scorso anno.

I tempi di vendita degli immobili nell’hinterland: il primato di Verona

Se, per quanto riguarda i tempi di vendita degli immobili nei grandi centri urbani, il record spetta a Milano, il discorso è diverso nel momento in cui ci si focalizza sull’hinterland. Tra le zone vicine alle più importanti città italiane spicca l’hinterland di Verona che, lato tempi di vendita delle case, si contraddistingue per i tempi più rapidi tra tutti gli hinterland in Italia, con una media di 118 giorni.

Secondo gli esperti del settore real estate, a trainare i numeri in questione sono soprattutto le case per le vacanze.

Dati mai così bassi da dieci anni

I dati relativi ai tempi di vendita delle case in Italia non sono mai stati così bassi nell’ultimo decennio. Si tratta di dati che, a detta di molti, fotografano in maniera efficace la situazione attuale del mercato immobiliare in Italia, caratterizzata da una generale tendenza al rallentamento (gli aumenti dei tassi dei mutui, decisi dalla BCE nell’ultimo anno per rispondere all’inflazione, non hanno certamente aiutato).

I tempi di vendita delle case sono un segnale chiaro della discrepanza tra la capacità di spesa dell’acquirente medio e la richiesta del venditore.

I primi, nei prossimi mesi, potrebbero avere a che fare con una situazione meno ostica. Il motivo è legato al fatto che, lo scorso mese di novembre, i dati dell’inflazione si sono avvicinati molto agli obiettivi BCE. Alla luce di ciò, si prospetta un taglio dei punti base dei tassi già dal prossimo mese di marzo, con conseguenze positive sulle rate.