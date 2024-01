A Ceriale un incontro sulla violenza domestica

Un incontro sulla violenza domestica è in programma venerdì 19 gennaio, alle ore 21, presso la Sala Polivalente “Francesco Fizzotti” in via Primo Maggio a Ceriale.

"Possibili percorsi di uscita dalla violenza domestica" è il titolo della conferenza, organizzata dal Comune di Ceriale in collaborazione con l'associazione Artemisia Gentileschi.

Interverranno le volontarie dell'associazione impegnata da anni nel contrasto e nell’aiuto alle donne vittime di violenza, le assistenti sociali del Comune di Ceriale Giorgia Paderni e Vittoria Franchi, il comandante della Stazione Carabinieri di Ceriale Massimiliano Stella, oltre a don Davide parroco della chiesa di San Giovanni e Battista.

“Si parlerà di percorsi di uscita dalla violenza domestica ma non solo, in quanto l’azione di lotta alle forme di violenza fisica, verbale e psicologica deve portare e condurre ognuno di noi a una azione quotidiana da parte di tutti” afferma il sindaco Marinella Fasano.

“L’invito alla cittadinanza è quello di partecipare a un evento di riflessione e attenzione rispetto a un problema sociale sentito e purtroppo ancora attuale, come dimostrano i casi di cronaca” aggiunge.

“La presenza dell’associazione, delle nostre assistenti sociali e del comandante dei carabinieri rappresenta sicuramente un momento importante per conoscere e saper gestire eventuali situazioni critiche, ricordando come sia importante segnalare prontamente ogni episodio e/o comportamento violento tra le mura domestiche” conclude il primo cittadino cerialese.