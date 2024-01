A Varazze gli incontri per fidanzati "Tra me e te di che si tratta?"

La Vicaria di Albisola e Varazze organizza il ciclo per fidanzati in preparazione al matrimonio cristiano dal titolo "Tra me e te di che si tratta? La vita comune tra l'uomo e la donna".

Gli incontri si svolgeranno nei venerdì 19 e 26 gennaio, 2, 9 e 16 alle ore 21 nei locali della Parrocchia Sant'Ambrogio Vescovo, in via Carattino 49, a Varazze.

È possibile iscriversi telefonando al numero 01997416 o allo 01997513 oppure recandosi presso una delle parrocchie della vicaria, consultando l'elenco sul sito web della Diocesi di Savona-Noli all'indirizzo chiesasavona.it/vicaria-di-albisola-e-varazze.