Fondo Amianto, Arboscello (Pd): "Porti esclusi dal risarcimento, serve una soluzione"

“Da Roma emerge che il Governo Meloni sta tardando i pagamenti alle famiglie dei lavoratori portuali deceduti a causa dell'amianto e che avrebbe escluso i porti dalla possibilità di accedere al fondo già stanziato per il 2023. Si tratta di un'ingiustizia verso chi è stato colpito negli affetti, che metterebbe inoltre a rischio realtà portuali, come ad esempio la Compagnia unica portuale Pippo Rebagliati di Savona, esposte ingiustamente a rivalse e la cui esistenza verrebbe messa in pericolo in caso di ulteriori risarcimenti da pagare”, dichiara il consigliere regionale e vicecapogruppo Pd in Regione Roberto Arboscello.

“Negli anni il nostro Partito si è sempre assunto l'impegno di dare vita al fondo amianto per i portuali, con gli interventi di Anna Giacobbe e Roberta Pinotti prima e nel recente passato di Andrea Orlando e Lorenzo Basso. L'auspicio è che dopo aver bocciato un emendamento alla finanziaria presentato dal Pd, il governo ci ripensi e inserisca la misura. Il Partito democratico continuerà a dare battaglia sul tema, perché serve una soluzione. Se no a subirne le conseguenze sono i porti, i lavoratori, le famiglie e chi ha speso la vita sulle banchine”, conclude Arboscello.