Ospedale di Albenga, partenariato pubblico-privato, il sindaco: “Continuerò la battaglia per la sanità pubblica”

Ma ad Albenga il partenariato pubblico-privato non piace, come più volte manifestato da cittadini, associazioni, comitato #Senzaprontosoccorsosimuore e in primis il sindaco Riccardo Tomatis, portabandiera di una battaglia che sembra senza fine. Ci spiega il perché: “Ritengo opportuno specificare, onde evitare che possano esserci fraintendimenti, il mio pensiero sul complesso e delicato tema della sanità - spiega il primo cittadino ingauno -. In questi anni il mio impegno su queste tematiche e in difesa del nostro ospedale è sempre stato forte. Insieme ai cittadini e alle associazioni abbiamo sempre portato avanti (e continuiamo a farlo) una battaglia per la sanità pubblica che continuerò a sostenere sempre”.