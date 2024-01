Vaccarezza: "Un errore accorpare l'Istituto Comprensivo di Carcare con il Liceo Calasanzio"

"Accorpare l'Istituto Comprensivo di Carcare con il Liceo Calasanzio è un errore". A dichiararlo è il consigliere regionale di maggioranza Angelo Vaccarezza.

La Regione, avendo a disposizione due opzioni di accorpamento, ha scelto quella che coinvolge il comune valbormidese, anziché unire due istituti superiori savonesi, il "Boselli-Alberti" e il "Mazzini".

Vaccarezza sostiene che una maggiore collaborazione con il territorio, in particolare con l'amministrazione provinciale, avrebbe permesso di comprendere che questa non è un'operazione ottimale: "Sarebbe stato molto più semplice accorpare due istituti di secondo grado".

"Per la peculiarità del nostro entroterra, di cui ci riempiamo sempre la bocca e siamo sempre attenti, soprattutto in periodo elettorale, fare il taglio proprio in Val Bormida non rappresenta l'opzione migliore".

"Spero che l'assessore regionale Ferro ci ripensi. In caso contrario, mi vedrò costretto a presentare un emendamento in sede di Consiglio regionale", conclude Vaccarezza.