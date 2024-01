Vado Ligure, il Pd organizza un incontro pubblico con Brando Benifei

Il Circolo di Vado Ligure del Partito democratico organizza per venerdì 19 gennaio, alle ore 21 presso la Società Mutuo Soccorso di Porto Vado, un'iniziativa pubblica con Brando Benifei capo delegazione del Pd al Parlamento Europeo.

"L’incontro permetterà di conoscere meglio alcune delle principali questioni che in sede europea hanno sempre più conseguenze significative sulla vita quotidiana dei cittadini. Benifei affronterà i temi legati ai cambiamenti nel mondo del lavoro, alla necessità di garantire stabilità, sicurezza e qualità all'occupazione, anche in relazione all'impatto che avranno le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale", spiegano i dem di Vado Ligure.

"Verranno poi affrontati i temi di come si è sviluppato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sottolineando il contributo dato dal Partito Democratico su questo aspetto cruciale per un rilancio duraturo e sostenibile dell’intera economia italiana e degli interventi resi possibili dal Pnrr nel territorio vadese. Sarà esaminato il tema delle infrastrutture che per la Liguria e per Vado Ligure da diversi anni rappresentano una sfida aperta per consentire alle aziende del sistema portuale e più in generale al tessuto economico vadese di migliorare i collegamenti con le altre regioni del NordOvest e coi Paesi del Nord e del Centro Europa".

"Il contributo in termini di idee e di capacità che gli uomini e le donne del Pd a tutti i livelli (comunale, regionale, nazionale ed in ambito europeo) sanno esprimere faranno la differenza e crediamo apporteranno un valore aggiunto quando i cittadini dovranno scegliere i loro rappresentanti alle prossime elezioni amministrative ed europee", concludono dal Circolo di Vado Ligure del Partito democratico.