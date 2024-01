Il Centro di Salute Mentale del Distretto 5 lascia Finale: sarà trasferito al Santa Corona

Giovedì 18 gennaio il Centro di Salute Mentale del distretto finalese sarà traferito nella nuova sede di Pietra Ligure, all’interno dei locali di “Villa Frascaroli” presidio già dedicato agli utenti della salute mentale.

La Villa che risulta inserita nella cinta del presidio ospedaliero di Santa Corona, ma con ingresso esterno dedicato, è stata ristrutturata nel 2015 proprio per accogliere adolescenti con disagio psichico e presenta una logistica ottimale di fruibilità e di accoglienza, sia negli ambienti interni sia per il giardino esterno.

Dopo il trasloco saranno previsti ulteriori lavori di adattamento, che comporteranno quindi un periodo di sospensione delle attività in sede fino al 26 gennaio, ma sarà comunque garantita la continuità delle cure, assicurando le risposte in urgenza e gli interventi domiciliari.

“Le attività del Centro Diurno per adolescenti presenti attualmente a Villa Frascaroli verranno trasferite in una nuova sede all’interno dell’Ospedale S. Corona, appositamente ristrutturata. La scelta di avere la sede del Centro di Salute mentale di Finale più vicina all’area dove si trovano le altre strutture di cura della SC Psichiatria ponente (Centro Disturbi Alimentazione, Servizio Psichiatrico di Cura e Riabilitazione, Centro Diurno per adolescenti, Comunità Terapeutica residenziale Villa Livi) è stata anche pensata come un’opportunità per favorire l’integrazione tra i diversi gruppi di lavoro e migliorare l’articolazione tra attività ospedaliere e territoriali.” spiega il Dott. Cerro direttore della S.C. Psichiatria Ponente CDA-SPCR.