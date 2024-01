Migliorini (Fnp Cisl Liguria): "Curiamo la sanità con la partecipazione e il confronto"

La segreteria della Fnp Cisl della Liguria esprime una profonda preoccupazione per la situazione attuale del sistema sanitario regionale, in ottemperanza al suo dovere di rappresentare la categoria delle persone fragili che subiscono maggiormente i disagi.

"Situazioni come il prolungarsi continuo e insostenibile delle liste di attesa, la drammatica situazione nei pronto soccorso, la carenza di informazioni sullo stato di avanzamento della rete territoriale prevista dai finanziamenti del Pnrr, con particolare chiarezza riguardo ai contenuti degli ospedali e delle case di comunità, insieme alla mancanza di decisioni nel fronteggiare il problema della costruzione di una nuova e moderna rete ospedaliera, ci inducono a evidenziare una situazione che non è più tollerabile", spiega in una nota il segretario generale Fnp Liguria, Sergio Migliorini.

"Richiamiamo la Regione a promuovere sedi di confronto con le parti di rappresentanza sociale, a partire dal sindacato confederale, che include al suo interno operatori e utenti. L'obiettivo è accelerare attraverso un modello di confronto partecipativo, che, come richiediamo alle aziende attraverso la legge di iniziativa popolare, a maggior ragione chiediamo alle istituzioni. Questo approccio è già stato adottato per la regolamentazione delle Rsa e nella gestione della tragedia delle persone non autosufficienti".

"A nostro avviso, è necessario accelerare significativamente questo processo per tradurre in realtà non solo la nostra volontà, ma auspichiamo anche quella delle istituzioni, nel rafforzare il servizio sanitario pubblico e universale. Vogliamo evitare che questo tema diventi oggetto di polemiche interne alla politica, bensì che diventi un'opportunità di dialogo aperto per risolvere i problemi", conclude Migliorini.