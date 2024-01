Genoa, ufficiale l'ingaggio di Bohinen: il centrocampista arriva dalla Salernitana in prestito

Se nelle scorse giornate l'attenzione degli uomini mercato rossoblù per il centrocampo di mister Alberto Gilardino si era concentrata sulle uscite di Kutlu, tornato al Galatasaray dopo i primi sei mesi di prestito, e Jagiello, ufficializzato nel pomeriggio dallo Spezia con la formula del prestito secco, è giunta l'ora di un'ufficialità in ingresso.

Dalla Salernitana, proprio il prossimo avversario del Genoa, è stato infatti acquistato con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, leggisi la salvezza del Vecchio Balordo per una cifra di circa 2 milioni di euro, il norvegese Emil Bohinen.

Classe 1999 e nativo di Derby (in Inghilterra), è un centrocampista dall'importante struttura fisica grazie ai suoi 1,89 metri di altezza. Piede mancino, si è messo in mostra nello Stabaek, squadra della massima divisione norvegese, per trasferirsi poi al CSKA Mosca. Dalla Russia era arrivato due stagioni or sono in terra campana esordendo in Serie A con discrete prestazioni. Quest'anno ha disputato 13 partite tra campionato e Coppa Italia.

Intanto si continua a guardare al Nord Europa per rinforzare l'organico. L'obbiettivo in cima alla lista dei desideri del Grifone per rimpiazzare Dragusin è Leo Skiri Ostigard, il centrale norvegese passato due anni or sono (dopo la retrocessione del Genoa) al Napoli passando dal Brighton. Un "cavallo di ritorno" gradito al tecnico e senza dubbio alla piazza, che ne aveva appunto già apprezzato le doti: si lavora per colmare la distanza coi partenopei sul valore economico dell'operazione ma bisognerà attendere il ritorno degli uomini di Mazzarri dall'Arabia (dove sono impegnati in Supercoppa Italiana) la settimana prossima per avere news.