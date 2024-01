Loano in festa per i 100 anni di Elisa Borgna (FOTO)

Nella giornata di ieri festa grande a Loano per i 100 anni di Elisa Borgna. La decana del commercio loanese ha compiuto 100 anni, essendo nata a Bardineto esattamente il 17 gennaio 1924.

Sposata nel ‘59 con Augusto Vico, Elisa ha gestito per anni un’attività di vendita di attrezzature balneari, arrivando a fornire stabilimenti fino a Mentone, in Francia, e a Genova. Elisa è stata poi affiancata dalle figlie Laura e Franca e, in seguito, nella gestione dell'attività è entrato anche il nipote Simone Agosti, che rappresenta quindi la terza generazione.