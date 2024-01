Sottopasso di via Sisto IV ad Albisola, sopralluogo effettuato: rimane ancora chiuso

"La ditta incaricata dalla società Autostrade ha svolto un sopralluogo lo scorso lunedì e ha verbalmente preannunciato che produrranno una relazione dove indicheranno che dal punto di vista strutturale non c'è nessun cedimento ma ci sono infiltrazioni d'acqua durante le piogge".

A dirlo è l'assessore di Albisola Superiore Sara Brizzo in merito alla chiusura per infiltrazioni d'acqua del sottopassaggio vicino alla stazione con il sindaco Maurizio Garbarini che un'ordinanza aveva deciso di transennare l'area.

Da qualche giorno infatti la galleria di via Sisto IV che collega via Paolo VI è stata transennata dopo la segnalazione dei vigili del fuoco per la presenza di acqua all'interno.