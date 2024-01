"Stragi d'Italia - Ombre nere 1969/1980", a Finale l'incontro con l'autore Daniele Biacchessi domenica 21 gennaio

Ritornano la prossima domenica 21 gennaio gli incontri con la rassegna "Finale aperto - Dibattiti sul presente" che stavolta, sempre nei locali della libreria Centofiori di via Ghiglieri alle ore 18, affronterà un tema di attualità nostrana.

Con il giornalista, scrittore e conduttore radiofonico Daniele Biacchessi si parlerà, attraverso il suo libro e il docufilm omonimo "Stragi d'Italia - Ombre nere 1969/1980", il grande libro delle stragi italiane che non sempre hanno colpevoli accertati dalla giustizia ma che rappresentano il profondo buco nero nel centro della nostra storia, del processo di revisione della storia e di “sdoganamento” del fascismo culminato con la giornata dei saluti romani ad Acca Larentia e con i servizi del Tg1 al cimitero del Varano e la sua correlazione coi grandi episodi della cronaca nazionale degli scorsi decenni.

Come nasce la strategia della tensione in Italia? Sono stati trovati i colpevoli? Sono stati individuati i mandanti? C'è ancora molto da scoprire? Dal convegno all'hotel Parco dei Principi a Roma alle attività di Aginter presse a Lisbona, da piazza Fontana alla morte di Pino Pinelli, al tentato colpo di Stato di Junio Valerio Borghese, alle stragi di Gioia Tauro, alla morte misteriosa dei cinque anarchici di Reggio Calabria, agli eccidi di Peteano di Sagrado, Questura di Milano, piazza della Loggia a Brescia, sul treno Italicus, alla stazione di Bologna, ai piani golpisti, agli omicidi politici della destra eversiva.

Daniele Biacchessi racconta le increspature dello Stato, i depistaggi dei servizi segreti, i fragorosi silenzi degli apparati, gli intrighi di Palazzo, le compromissioni delle Istituzioni, le intromissioni di altri Stati stranieri, le assoluzioni, ma anche le condanne (stragi di Peteano di Sagrado, Brescia, stazione di Bologna).

Il libro “Stragi d'Italia. Ombre nere. 1969-1980”, così come il film, tesse le vecchie trame, coglie sfumature e particolari dimenticati, mette in evidenza le incongruenze, smussa gli angoli delle menzogne. "Sentivo il bisogno di riannodare i fili di questa storia che sembra non aver mai fine. E' venuto fuori un pezzo di Storia contemporanea destinato ai più giovani che nulla sanno, perché nulla è scritto nei loro libri di testo scolastici" spiega l'autore.

Durante l'incontro, moderato e condotto dal giornalista Mimmo Lombezzi, saranno anche visionati alcuni estratti video del docufilm.