No al rigassificatore, il M5S lancia una petizione al Parlamento UE

La coordinatrice provinciale Scarone: "Può essere sottoscritta da qualsiasi cittadino o associazione"

"Firmate a sostegno della petizione al Parlamento europeo 'No rigassificatore Savona Vado'". Ad affermarlo è la coordinatrice provinciale del M5S Stefania Scarone. "A seguito dell’evento dello scorso 17 dicembre, organizzato presso Nh Hotel dalle Europarlamentari Mariangela Danzi’ e Tiziana Beghin sul Rigassificatore di Savona Vado, su indicazione delle europarlamentari, è stato incaricato il giurista ambientale Marco Grondacci di redigere la documentazione necessaria per presentare una Petizione sulla ricollocazione del rigassificatore Golar Tundra nella rada di Savona Vado ligure". "La petizione sarà inviata alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo la settimana prossima. Può essere sottoscritta da qualsiasi cittadino o associazione a sostegno della stessa. Il documento e il modulo per la firma come sostenitore della petizione stessa, sono disponibili presso la “Libreria Ubik” di Savona in Corso Italia 166 r e presso “U Cafè de Vuè “, Via Aurelia, 180, Vado Ligure , fino a lunedì 22 gennaio", conclude la Scarone.

Redazione

