Toti e il terzo mandato, dura replica ai dubbi della ministra Santanché: "Lei non sa di cosa parla"

Il presidente di Regione Liguria ritorna sulla questione del terzo mandato in vista delle elezioni regionali del 2025.

Giovanni Toti risponde alle critiche della ministra Daniela Santanchè che ieri a Genova ha espresso la sua disapprovazione per un possibile terzo mandato per i governatori, ritenendo che quindici anni siano un periodo eccessivamente lungo. Santanchè ha anche sottolineato che la sua opinione è generale e non basata su considerazioni personali o politiche specifiche.

“Il tema della modifica legislativa in parlamento del secondo mandato non riguarda la regione Liguria - dice Toti - Le leggi non sono retroattive e, pertanto, avendo recepito una serie di normative nazionali nel corso della prima legislatura, in questo caso questa è di fatto la prima reale legislatura con la nuova legge.

Quindi, se si dovesse mai applicare un vincolo legislativo di mandato, si applicherebbe in regione Liguria a partire dal 2030, così come in Veneto si applicherebbe a partire dal 2025.

Quindici anni sono troppi o sono pochi, dipende di che cosa stiamo parlando. Ma non so se sapesse esattamente di che cosa stesse parlando in tutta in tutta franchezza. Penso che debbano essere gli elettori, dal mio punto di vista, a stabilire se sono tanti o se sono pochi”.