Samp, colpo a sorpresa per l'attacco: dal Sassuolo ecco Agustin Alvarez

Alle prese con gli infortuni di Borini ed Esposito, la Sampdoria ha la necessità di rinforzare - compatibilmente con le possibilità limitate con cui la società deve affrontare la sessione di calciomercato - il reparto d'attacco. Ed è proprio in quest'ottica che si inserisce l'arrivo in blucerchiato, in prestito secco dal Sassuolo, di Agustin Alvarez: l'attaccante uruguaiano, classe 2001, è già giunto a Genova dove sta svolgendo le visite mediche.

Cresciuto nel Peñarol, nobile club del calcio sudamericano, Alvarez (soprannominato "El Canario") è approdato in Italia nell'estate 2022: con il Sassuolo ha collezionato 23 presenze ed una rete (decisiva nella vittoria neroverde del settembre '22 sul campo del Torino). Nel maggio 2023 ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: un imprevisto che lo ha bloccato fino ad oggi ed è per questo che il trasferimento alla Samp può rappresentare per lui un'occasione di rilancio.