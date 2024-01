Samp, ufficiale il prestito dal Sassuolo di Alvarez: vestirà la maglia numero 19

Nella mattinata odierna le visite mediche, nel pomeriggio l'ufficialità dell'affare: Agustín Álvarez Martínez è un nuovo giocatore della Sampdoria, arriva in prestito secco dal Sassuolo.

A darne notizia è il club blucerchiato con una nota ufficiale: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’U.S. Sassuolo Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Agustín Álvarez Martínez (nato a San Bautista, Uruguay, il 19 maggio 2001). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2024".

Cresciuto nel Peñarol, nobile club del calcio sudamericano, Alvarez (soprannominato "El Canario") è approdato in Italia nell'estate 2022: con il Sassuolo ha collezionato 23 presenze ed una rete (decisiva nella vittoria neroverde del settembre '22 sul campo del Torino). Nel maggio 2023 ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: un imprevisto che lo ha bloccato fino ad oggi ed è per questo che il trasferimento alla Samp può rappresentare per lui un'occasione di rilancio già a partire da domani nel match contro il Parma: il nuovo numero 19 doriano infatti figura tra i convocati per il match contro gli emiliani.