Scuole e accorpamenti: "Se necessario, si mettano insieme istituti con qualcosa in comune"

Riceviamo e pubblichiamo queste riflessioni di un lettore, il signor Mario V., sul tema he sta tenendo banco nel mondo politico savonese e regionale circa il dimensionamento scolastico.

"Egregio Signor Direttore, anche se non sono direttamente interessato vorrei dire la mia sugli accorpamenti fra gli istituti scolastici savonesi.

Credo che bisognerebbe evitare di mischiare gli istituti comprensivi, dato che seguono a livello di ambito territoriale omogeneo le scuole primarie e le scuole medie inferiori, dagli istituti di istruzione superiore che invece si interessano di licei, istituti tecnici e professionali a più ampio raggio territoriale.

Siccome in Valbormida esiste già l'istituto Patetta che gestisce ragionieri, geometri e periti industriali assieme ai corsi dell'IPSIA, perché a Savona non si accorpa il Mazzini con il Boselli Alberti ed il Da Vinci con il Ferraris Pancaldo?

Già che sembra che questi benedetti accorpamenti siano necessari per via delle disposizioni nazionali, cerchiamo almeno di mettere assieme scuole che possano avere qualcosa in comune".